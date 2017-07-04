В Кунгуре активизировался дорожный ремонт. Ранее на портал «Управляем вместе» жителями были направлены шесть обращений по вопросам ремонта на ряде дорожных участков города. В основном пользователи жаловались на то, что активные работы на улицах Бачурина и Ленина не заметны. Срок начала работ по обоим объектам – 17 июня. После поступления сигналов от горожан на портал «Управляем вместе» ремонт на объектах значительно активизировался. Сейчас подрядчик вывел на объекты дорожную технику, ведутся работы по укладке асфальта.