Жители Орджоникидзевского района судятся с МТС

Суд первой инстанции огласил сегодня решение по делу противостояния между компанией МТС и жителями Орджоникидзевского района Перми.

Камнем преткновения стала вышка сотовой связи, которую ещё весной начали строить на территории частного сектора, когда один из местных жителей сдал часть своей земли в аренду сотовому оператору. Строительство вызвало недовольство соседей и районной администрации - они обратились в суд, который признал претензии истцов несостоятельными. Подробности в сюжете



