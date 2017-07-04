Жители Орджоникидзевского района судятся с МТС
Суд первой инстанции огласил сегодня решение по делу противостояния между компанией МТС и жителями Орджоникидзевского района Перми.
Камнем преткновения стала вышка сотовой связи, которую ещё весной начали строить на территории частного сектора, когда один из местных жителей сдал часть своей земли в аренду сотовому оператору. Строительство вызвало недовольство соседей и районной администрации - они обратились в суд, который признал претензии истцов несостоятельными. Подробности в сюжете
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