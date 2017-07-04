Пермяки теперь могут управлять строительством парков

На некачественный ремонт парков в Пермском крае теперь можно пожаловаться напрямую. На сайт "Управляем вместе" добавлена соответствующая экстренная кнопка. Ранее обратная связь была доступна только во вкладке "Ремонт дорог".

Сервис "Управляем вместе" запущен краевыми властями, через него жители могут контролировать строительство дорог, больниц или школ в регионе, а с июля смогут еще и предложить объекты, которые нужно отремонтировать или построить.