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← В Юсьвинском районе объявлен режим ЧС

Дожди разрушили автомобильный мост

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Затяжные дожди в Пермском крае привели к чрезвычайным происшествиям и введению ЧС в целых районах. Так, резко прибывшая вода буквально снесла автомобильный мост в Ильинском районе.

В Ильинском районе третьи сутки, не переставая, льет дождь, в домах у местных жителей перебои с электричеством. Но, пожалуй, самые масштабные разрушения, которые нанесла стихия здесь - полностью разрушен мост через реку Елковку.

На том берегу среди отрезанных деревень - Елковщина. Единственное сообщение с отрезанными деревнями - этот самодельный мост, сразу и не скажешь автомобильный он или пешеходный.

С момента обрушения моста на месте дежурят сотрудники МЧС. Дорогу спасатели перекрыли, а вот организовать переправу - нет технической возможности.

В краевом Министерстве транспорта сообщали, что ситуацию контролируют. Объездные пути, пусть и длинные, но есть - через Карагайский район.

После окончания дождей, судя по всему, придется ремонтировать сразу два моста на этой дороге. Переправа через реку Шоробянку уже осыпается, для движения транспорта осталась только одна полоса.

Метки: в Пермском крае, Аварии

Опубликовано: 04.07.2017 в 09:09 в рубрике - Вести Пермь

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