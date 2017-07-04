Дожди разрушили автомобильный мост

Затяжные дожди в Пермском крае привели к чрезвычайным происшествиям и введению ЧС в целых районах. Так, резко прибывшая вода буквально снесла автомобильный мост в Ильинском районе.

В Ильинском районе третьи сутки, не переставая, льет дождь, в домах у местных жителей перебои с электричеством. Но, пожалуй, самые масштабные разрушения, которые нанесла стихия здесь - полностью разрушен мост через реку Елковку.

На том берегу среди отрезанных деревень - Елковщина. Единственное сообщение с отрезанными деревнями - этот самодельный мост, сразу и не скажешь автомобильный он или пешеходный.

С момента обрушения моста на месте дежурят сотрудники МЧС. Дорогу спасатели перекрыли, а вот организовать переправу - нет технической возможности.

В краевом Министерстве транспорта сообщали, что ситуацию контролируют. Объездные пути, пусть и длинные, но есть - через Карагайский район.

После окончания дождей, судя по всему, придется ремонтировать сразу два моста на этой дороге. Переправа через реку Шоробянку уже осыпается, для движения транспорта осталась только одна полоса.