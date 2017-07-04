В Юсьвинском районе объявлен режим ЧС
Дожди стали причиной объявленной чрезвычайной ситуации в Юсьвинском районе. Здесь река вышла из берегов. В селе Крохалево оказались затоплены 55 дворов и огородов. Кое-где вода зашла в дома, причем стихия пришла внезапно. Уровень поднялся буквально за час. Людям на лодках пришлось эвакуировать детей. Не выдержал напора воды и недавно отремонтированный мост, соединяющий две части села. В результате часть жильцов оказалась отрезана. Существует угроза разрушения еще одного моста, также соединяющего село с внешним миром. Кроме того, в деревне Подволошино дождем смыло дорогу. На автотрассе до еще двух деревень – Тимино и Тукачево – образовались колеи с полуметровой глубиной. Без сообщения остались почти полтысячи человек. В поселке Майкор река Камелька вышла из берегов и потекла по улицам. Образовался даже водопад. В Юсьвинском районе введен режим ЧС. Решается вопрос о возмещении ущерба.
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