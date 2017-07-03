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«Избавительница от бед» на Коми-Пермяцкой земле

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В Кудымкар прибыла "Избавительница от бед". Так называют икону Божьей матери, которая по преданию явилась сама ровно сто лет назад. И с тех пор считается чудотворной.

Увидеть икону Божьей матери "Избавительница от бед" люди приехали из соседних деревень. Святыню встречали несколько десятков горожан.

Икона "Избавительица от бед", или как еще её называют "Ташлинская", считается новоявленной. По легенде в 1917 году Пресвятая Богородица явила её дважды. Также по легендам после первого явления икона чудесным образом ушла из храма, а после явилась вновь в том же самом месте, и после святой образ не покидал село. По преданию, местонахождение икону увидела одна из жительниц деревни.

На месте, где нашли икону, появился источник, который действует до сих пор.

После божественной литургии в Кудымкарском соборе, икону привезут в Коми-Пермяцкую окружную больницу и в дом престарелых.

В Кудымкаре икона пробудет два дня. После крестный ход отправится в Обвинский, Кизеловский, Верещагинский районы. Всего крестный ход побывает в 14 субъектах Приволжского федерального округа.

Впереди длинный путь, но завершиться он обязательно должен до 21 октября в родной деревне. Дата не случайная. Именно в этот день, по преданию, икона явилась людям.

Метки: в Кудымкаре

Опубликовано: 03.07.2017 в 16:39 в рубрике - Вести Пермь

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