Какие изменения ждут пермяков с 1 июля?

С 1 июля в Прикамье, как и во всей России произошли серьезные изменения сразу в нескольких сферах жизни. В частности опять вырасла квартплата, появились электронные больничные листы, а во всех магазинах должны заработать кассы-онлайн. О главных нововведениях с 1 июля по порядку подробнее.

За услуги ЖКХ придется платить больше. Заметнее всего подорожают отопление и горячая вода. Например, для клиентов ПСК один кубический метр обойдется дороже почти на 5,5 рублей. А отопление – на 63 рубля за гигакалорию.

При этом с 1 июля минимальный размер оплаты труда увеличен на 300 рублей и составит 7800. Меньше этой суммы в России теперь зарплату платить нельзя.

А вот получить больничный станет проще - можно даже не выходить из дома. С согласия пациента листок о нетрудоспособности будут выдавать в электронном виде.

Работу предпринимателей упростит онлайн-касса. Согласно законодательству, такие терминалы с 1 июля должны установить все предприниматели, занимающиеся торговлей. С ее помощью можно отслеживать все свои покупки прямо в смартфоне. Достаточно скачать приложение, распознающее QR-код. Этот же символ есть и на чеке, с помощью него можно узнать информацию о том, что, где, когда, во сколько и главное, за сколько вы приобрели.