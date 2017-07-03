Уголовное дело о поддельных БАДах ведется в Перми
В МВД сообщили, что в суд передано уголовное дело в отношении троих жителей Перми, которые несколько лет подряд производили поддельные БАДы. Мини-фабрика находилась на территории торгового центра "Парковый" вдоль улицы Трамвайная. Здесь фальсифицировали популярную биологически активную добавку под названием "Алексин" и "Медария". Следствием установлено, что было выпущено и продано порядка 92 тысяч упаковок. Заработок банды по приблизительным подсчетам составил почти 22 млн рублей. Организатор преступной группы успел скрыться и сейчас объявлен в розыск. Двух других участников задержали.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Какие изменения ждут пермяков с 1 июля?
Юбилей авиаконструктора Павла Соловьева отпразднуют грандиозным концертом
Сквер имени Миндовского украсили новыми арт-объектами
ДТП со смертельным исходом в Закамске. Кто ответит?
Обманутые дольщики Триумфа получат субсидии
В Перми зафиксирован настоящий смерч
Суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве
В Пермском доме художника открылась выставка учеников детской художественной школы
Гастроли московского театра «Мастерская Петра Фоменко» в Прикамье
Как работают кинологи пермской таможни
Добавить комментарий: