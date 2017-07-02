В Перми даже ребенок знает, что эти двигатели для самолетов создал Павел Соловьев

Если бы такое только было возможно, то 26 июня, в минувший понедельник, свой сотый день рождения отметил бы Павел Соловьев. Один из самых секретных людей Советского Союза и одновременно один из самых знаменитых пермяков. Здесь сознательно время не указываем. Соловьев самое настоящее "пермское имя" наших дней. Поэтому его столетие отмечают с размахом.

Первым, зримым свидетельством стал именной автобус 66-го пермского маршрута. 29 мая горожане смогли увидеть его на улицах Перми. На бортах автобуса - новейший российский самолет МС-21 и портрет Павла Александровича. Так вышло, что первой имя Соловьева получила самая тихоходная машина из тех, о которых сегодня мы будем говорить.

Самой камерной акцией к столетию стала Всероссийская выставка почтовых коллекций "Авиация и космонавтика". 17 июня она открылась в Перми. Здесь филателисты представили открытку к юбилею, специальный штемпель для гашения и конверт, официально выпущенный почтой России

Самой официальной вехой в юбилейном марафоне стал собственно День Рождения Павла Соловьева. 26 июня возле монумента "МИГ на взлете" прошел торжественный митинг, собравшиеся возложили цветы к бюсту конструктора. Кроме этого, состоялся телемост с Рыбинском, где на местном предприятии "Сатурн" также производят соловьевские двигатели. Ну, а на городской эспланаде открыли фотовыставку, посвященную жизни Павла Соловьева.

Самое наглядное событие юбилея состоялось на восьмом фестивале "Крылья Пармы", традиционно проходящем на территории авиаполка "Сокол". 24 июня имя авиаконструктора получил МИГ-31-БМ, с бортовым номером 01. Именно соловьевский двигатель Д30-Ф6 сделал эту машину грозным истребителем- перехватчиком, до сих пор не имеющим мировых аналогов.

Вслед за военным настала очередь гражданского лайнера. Если совсем точно, то имя конструктора он уже нес на себе по праву рождения. Маркировка двигателей самолета ПС-90А. ПС - это и есть Павел Соловьев. Церемония официального имянаречения состоялась 27 июня на территории закрытого правительственного аэропорта "Внуково-2". Имя собственное получил ТУ-204-300, самолет из специального летного отряда "Россия", отряда куда входит и борт №1, президента страны.

Самым массовым событием Дня рождения Павла Соловьева стал субботний праздник на городской эспланаде для всех пермяков. Как все прошло? Подробнее в видеосюжете



А теперь дальше - без остановки, день памяти гениальному Павлу Соловьеву и снова - работа, чтобы то, что заложили в те времена, продолжалось в будущем. От ПС-90-А - к новейшему ПД-14 - надежде отечественного авиапрома.Связь поколений на пермской эспланаде - впервые в открытом доступе первый двигатель из семейства ПД - ПД-14, первая несоловьевская разработка и будущее пермского "Авиадвигателя". Сегодня его видит Пермь, а 18 июля увидит весь мир, на международном авиакосмическом салоне "МАКС-2017".