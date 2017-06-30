Сквер имени Миндовского украсили новыми арт-объектами
В пермском Сквере имени Миндовского сегодня появились новые арт-объекты. Это скамейки и столы для шахмат. Свобода для творчества была полная. Как все это сделали силами юных горожан смотрите в видеоматериале "Вести Пермь"
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