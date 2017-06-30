Юбилей авиаконструктора Павла Соловьева отпразднуют грандиозным концертом

На эспланаде в Перми завтра пройдет большой концерт, в котором примут участие такие известные группы как Scooter и Ace of Base. Этот общегородской праздник завершит целую серию мероприятий в честь столетия легендарного конструктора авиационных двигателей Павла Соловьева.

Его именем на этой неделе назвали самолет из отряда президента России. А сегодня вечером состоялся торжественный прием.

Сегодня прошел круглый стол, масштабная встреча специалистов газотурбостроения, которые прибыли в Пермь, чтобы пообщаться и поздравить коллектив «Авиадвигателя».

Гости приехали со всей страны, как водится с поздравлениями и подарками.

Принимающая сторона тоже подготовила несколько сюрпризов. Первый это виртуальный музей предприятия «Авиадвигатель». Он в скором времени будет доступен каждому Интернет-пользователю. В нём все достижения пермского двигателестроения, и каждый экспонат можно будет досконально изучить снаружи и изнутри.

И это не последнее событие в рамках празднования. В ближайшее время, например, запланировано открытие исторической экспозиции на аэрокосмическом факультете Пермского политеха, посвящённой Павлу Соловьёву.