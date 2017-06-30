ДТП со смертельным исходом в Закамске. Кто ответит?
По факту дорожной аварии в Закамске, в результате которой погибли два человека, возбудили сразу два уголовных дела. Об этом сообщили в краевом МВД. Также здесь подтвердили, что у водителя маршрутки, который насмерть сшиб стоящую на тротуаре девушку, были поддельные права. Почему в этой истории пока больше вопросов, чем ответов? Подробнее
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