ДТП со смертельным исходом в Закамске. Кто ответит?

По факту дорожной аварии в Закамске, в результате которой погибли два человека, возбудили сразу два уголовных дела. Об этом сообщили в краевом МВД. Также здесь подтвердили, что у водителя маршрутки, который насмерть сшиб стоящую на тротуаре девушку, были поддельные права. Почему в этой истории пока больше вопросов, чем ответов? Подробнее