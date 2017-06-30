Обманутые дольщики Триумфа получат субсидии
В Перми завершилось заседание Общественной палаты Прикамья, где главным вопросом стали обманутые дольщики, в частности жилого комплекса «Триумф». Здесь объявлено, что многим из них выплатят субсидии из бюджета. Когда планируют принять соответствующий закон расскажет корреспондент Мария Печенова.
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