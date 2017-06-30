В Перми зафиксирован настоящий смерч

Ученые подтвердили, что в Перми действительно бушевал настоящий смерч. Фотографии, зафиксировавшие последствия разгула стихии в микрорайоне Кислотные дачи сегодня появились в социальных сетях. Торнадо повалил несколько десятков деревьев и заборов, сорвал крышу с ангара под склад, повредил автомобиль. Синоптики не исключают, что это редкое и опасное природное явление может прийти в Прикамье снова.

Подробнее в видеоматериале Марии Костаревой