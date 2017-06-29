Суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве
Суд Дзержинского района Перми арестовал подозреваемого в убийстве двух случайных прохожих на Парковом. В минувшие выходные мужчина с ножом набросился сначала на пенсионера, а потом на женщину. Оба скончались в больнице. Добычей грабителя стали 200 рублей и несколько контейнеров с едой. Чуть позже выяснилось, что преступник недавно освободился из колонии. Подробности уголовного дела.
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