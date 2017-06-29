В Пермском доме художника открылась выставка учеников детской художественной школы №2. На выставке более пятидесяти работ. Учителя попытались показать все классы и техники, в которых работают начинающие живописцы. Следует отметить, что за 30 лет работы художественной школы это первая экспозиция в профессиональном выставочном зале.В экспозиции представлены портреты, пейзаж, натюрморт, бытовой жанр - тематика разнообразна. А уровень работ весьма высок. Подробнее