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В Пермском доме художника открылась выставка учеников детской художественной школы
В Пермском доме художника открылась выставка учеников детской художественной школы №2. На выставке более пятидесяти работ. Учителя попытались показать все классы и техники, в которых работают начинающие живописцы. Следует отметить, что за 30 лет работы художественной школы это первая экспозиция в профессиональном выставочном зале.В экспозиции представлены портреты, пейзаж, натюрморт, бытовой жанр - тематика разнообразна. А уровень работ весьма высок. Подробнее
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