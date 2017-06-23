Девочку, пострадавшую на Фестивале хоров, выписали из больницы

Девочка, получившая наиболее тяжелые травмы при обрушении металлоконструкции у ДК Солдатова 24 мая, выписана из больницы, сообщает издание «Коммерсант». Ребенок переведен из стационара домой на амбулаторное лечение. Как пояснили врачи, восстановление после травмы головы произошло практически полностью. Сейчас нужно время на реабилитацию из-за перенесенного перелома. Все необходимые мероприятия будут проводиться на дому.

24 мая в Перми во время репетиции на зрителей и участников упала металлическая конструкция. Всего пострадали 10 человек. Следственное управление по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» спустя два дня после ЧП. Суд арестовал предпринимателя, организовавшего монтаж конструкции.