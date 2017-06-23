В Прикамье клещи напали на 6796 человек
6796 человек с начала этого года пострадали от укусов клещей в Пермском крае. Почти полторы тысячи из них – дети. 9 человек заболели клещевым энцефалитом, у 30 боррелиоз, сообщают в краевом Роспотребнадзоре. Первые 10 мест по количеству обратившихся в лечебные организации края с присасыванием клещей занимают: Очерский, Верещагинский, Сивинский, Частинский, Карагайский, Суксунский, Усольский, Чернушинский, Кишертский и Нытвенский районы. Пермяки чаще всего приносят клещей с дачных кооперативов Кукуштана, Алешиха, Янычи и Жебреи.
На сегодняшний день по-прежнему самой эффективной защитой от заболеваний, переносимых клещами, является вакцинация. В этом году от клещевого энцефалита в Прикамье привили более 67 тысяч взрослых. Особое внимание – детям. Вакцинацию в этом году прошли в 2,5 раза больше ребят, чем в прошлом – почти 39 тысяч.
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