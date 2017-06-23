В деревне Мостовой дотла сгорел двухэтажный дом

В деревне Мостовой Пермского района дотла сгорел двухэтажный жилой дом. Пожар произошел ранним утром. В это время в доме находились женщина, два ее сына, невестка и внучка. К счастью, жильцы дома вовремя почувствовали запах дыма и смогли эвакуироваться. Правда, некоторые из них получили серьезные ожоги. Как сообщают очевидцы, выложившие фотографии в социальных сетях, младший сын женщины получил ожоги на руках и ногах и сейчас находится в ожоговом отделении. Дом сгорел полностью со всем содержимым. Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки.