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В деревне Мостовой дотла сгорел двухэтажный дом →

В ДТП с мотоциклом погибли два человека

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В центре Перми в ДТП с мотоциклом погибли два человека. Авария произошла глубокой ночью на улице Ленина. Со стороны Крисанова в направлении улицы Плеханова двигался автомобиль «Шевроле Лачетти» под управлением 32-летнего мужчины. В районе дома № 69 по улице Ленина при повороте налево он, по предварительной информации, не предоставил преимущества в движении мотоциклу «Хонда». В результате ДТП водитель мотоцикла 28-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля «Шевроле» 30-летний мужчина также получил смертельную травму. Еще два человека пострадали. 20-летняя пассажирка мотоцикла с травмами доставлена в больницу. Водитель автомобиля «Шевроле» получил многочисленные ушибы. По факту ДТП проводится проверка.

 

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 23.06.2017 в 12:13 в рубрике - Вести Пермь

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