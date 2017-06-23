В центре Перми в ДТП с мотоциклом погибли два человека. Авария произошла глубокой ночью на улице Ленина. Со стороны Крисанова в направлении улицы Плеханова двигался автомобиль «Шевроле Лачетти» под управлением 32-летнего мужчины. В районе дома № 69 по улице Ленина при повороте налево он, по предварительной информации, не предоставил преимущества в движении мотоциклу «Хонда». В результате ДТП водитель мотоцикла 28-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля «Шевроле» 30-летний мужчина также получил смертельную травму. Еще два человека пострадали. 20-летняя пассажирка мотоцикла с травмами доставлена в больницу. Водитель автомобиля «Шевроле» получил многочисленные ушибы. По факту ДТП проводится проверка.