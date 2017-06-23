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Прикамские больницы на грани дефолта

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ЗС

Кредиторская задолженность прикамских больниц достигла 700 миллионов рублей. Для многих лечебных учреждений эта ситуация уже грозит экономическим дефолтом. Такая информация сегодня прозвучала на пленарном заседании регионального Законодательного собрания. Для выхода из кризиса правительство предложило депутатам одобрить выделение из краевой казны 300 миллионов рублей. Парламентарии согласились.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "В данной ситуации есть риск закрытия счетов налоговой инспекцией и по факту мы стоим, не хочется быть пессимистом, но так или иначе мы стоим перед риском невыплаты заработной платы в первую очередь. Депутаты практически единогласно приняли решение поддержать предложение правительства и выделить дополнительные 300 миллионов рублей на нивелирование этой критической ситуации".

Как прозвучало, кризисная ситуация в учреждениях здравоохранения сложилась по разным причинам. Потому всю систему в ближайшее время ждут проверки, в том числе и профильные министерства.

 

 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Здоровье, Власть, Экономика

Опубликовано: 23.06.2017 в 09:57 в рубрике - Вести Пермь

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