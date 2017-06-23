Трассу Пермь-Екатеринбург отремонтируют к 1 сентября
Строители участка трассы Пермь-Екатеринбург, который соединит Янычи и Кукуштан, заявили, что готовы сдать дорогу в эксплуатацию уже 1 сентября. На месте работ днем побывали глава Прикамье Максим Решетников и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.
Сергей Сайкин готовит элемент моста для дальнейшей заливки бетона. Именно так - сантиметр за сантиметром - возводится 14-километровый участок трассы. Монтажник из Тюменской области уже в августе отправится домой, а дорога останется радовать жителей и гостей Прикамья.
Сергей Сайкин, монтажник: "Действительно, своими руками построено, и люди будут пользоваться. Недавно из Москвы приехал - в Москве метро строил".
Секретов нет - бетон, железная сетка, затем основа будущей магистрали и уже сверху асфальт. На разных участках разная стадия готовности, но делается это намеренно: на сегодняшний день строители идут с опережением графика.
Щебёночно-мастичное покрытие - по словам строителей, слой будто бы хорошо проклеен, оттого получается особенно прочным. Оценить его пермяки смогут в сентябре. Ехать по новой дороге одно удовольствие.
Часть магистрали проинспектировали руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и глава региона Максим Решетников. Рабочая встреча с подрядчиком прошла возле карты, которая даёт полной обзор трассы.
Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Коллеги нас слышат, и мы коллег слышим. Работаем совместно. Думаю, что так и продолжится. И главное – как только введем эти объекты, жители края спросят, а что дальше. Поэтому просьба дальше поддерживать и так же двигаться по следующим участкам".
Высокие требования не только к темпам строительства, но и к уровню безопасности: с введением участка в эксплуатацию здесь планируют установить разрешённую максимальную скорость 110 км/ч.
Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства: "Это удобнее будет, быстрее, меньше пробок. Дорога безопасная, осевое барьерное ограждение, освещение, термопластик разметка".
Пока трасса не открыта, водители следуют установленной схеме движения. Участок старый - участок новый, есть, с чем сравнивать.
Владимир Шатов, водитель, делится своими наблюдениями: "Очень важно! Вот до этого строительство приостановлено было, медленно, а сейчас. Часто пользуюсь, доволен, что строят быстро!".
Сегодня строители назвали дату, когда Владимир сможет проехать по обновлённому участку - 1 сентября.
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