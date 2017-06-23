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← Прикамские больницы на грани дефолта

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Здоровьем жителей КУБа занялись пермские специалисты

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врач

Врачи Прикамья осваивают новые способы оказания медицинской помощи и профилактики.

На приём к кардиологу Нурию Зайнутдинову направил терапевт. Консультация у специалиста нужна. К назначенному времени Нурия отправилась в губахинскую поликлинику к пермскому специалисту.

Нурия Зайнутдинова: "Мне рекомендовали невролога пройти, эндокринолога и кардиолога. Я такой пациент - выполняю всё, что говорят врачи, слушаюсь".

Сегодня в медучреждениях Кизеловского угольного бассейна, в Губахе и Кизеле, приём ведут врачи из Перми - сотрудники четвёртой городской клинической больницы краевого центра.

Приём начинается с десяти утра и идёт до последнего пациента. Сегодня к пермским специалистам записалось более 70 человек.

власть

В апреле глава региона Максим Решетников распорядился реализовать проект, направленный на улучшение качества медицинского обслуживания жителей Губахи, Кизела и Гремячинска - объединить местные больницы с ГКБ №4. И такие выездные приёмы - часть проекта.

Лариса Титова, заместитель главного врача Губахинской городской больницы: "Часть специалистов идёт в дополнение к нашим докторам, а часть приезжают те, которых у нас не было никогда".

В данном случае речь идёт о сердечно-сосудистом хирурге и колопроктологе, а поездки в краевой центр, по словам жителей Губахи, - мероприятие затратное, так что такие приезды оказались очень кстати. Более тысячи человек - взрослых и детей - пермские доктора приняли в городах Кизеловского угольного бассейна с начала действия проекта. Это - кардиолог, травматолог, уролог, гинеколог, пульмонолог, невролог и другие.

Анна Жуйкова, врач-невролог ГКБ №4: "Люди идёт на приём, получают консультации, назначения все выполняют и при необходимости повторно приходят".

Это очень удобно, говорит Нурия Зайнутдинова, сегодня она потратила не более часа на общение со специалистом, получила необходимые рекомендации и намерена и дальше записываться на приём к пермским врачам.

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 23.06.2017 в 10:20 в рубрике - Вести Пермь

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