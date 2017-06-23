Клянемся помнить

В России прошел День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории страны и мира - Великая Отечественная. Утром у монумента Скорбящая на Егошихинском некрополе в Перми прошла траурная церемония возложения цветов. Весь день сюда в сопровождении ветеранов приезжали группы школьников и студентов.

Необычную акцию провел Хор «Млада», солисты которого выстроились в центре Перми вдоль дороги и запели известные всем строки песни «Журавли». Прохожие подпевали.

В 22.00 на эспланаде Перми прошла ставшая уже традиционной акция «Свеча памяти». Приглашаются все, кто считает своим долгом почтить память беспримерного подвига и жертвы советского народа.