Клянемся помнить
В России прошел День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории страны и мира - Великая Отечественная. Утром у монумента Скорбящая на Егошихинском некрополе в Перми прошла траурная церемония возложения цветов. Весь день сюда в сопровождении ветеранов приезжали группы школьников и студентов.
Необычную акцию провел Хор «Млада», солисты которого выстроились в центре Перми вдоль дороги и запели известные всем строки песни «Журавли». Прохожие подпевали.
В 22.00 на эспланаде Перми прошла ставшая уже традиционной акция «Свеча памяти». Приглашаются все, кто считает своим долгом почтить память беспримерного подвига и жертвы советского народа.
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