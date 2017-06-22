Перенос остановки поможет уменьшить затор

В Перми из-за ремонта перенесли остановку «Улица Макаренко», которая расположена на бульваре Гагарина за перекресток, то есть поближе к бывшей "Пермской ярмарке". Пассажиров просят быть внимательнее.

На ближайшие полтора месяца бульвар Гагарина и улица Макаренко становятся самыми загруженными транспортными артериями города. И любое изменение в работе общественного транспорта здесь может показаться критическим. На этот раз остановка «Улица Макаренко» перенесена на несколько десятков метров за светофор. Теперь она находится в створе улицы Революции. Сейчас здесь уложили плиты, есть знаки. Все сделано для того, чтобы несколько снизить транспортную загруженность.

Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: "В три-четыре раза увеличилось количество автобусов, которые останавливаются на остановке и все это создает транспортный затор. Таким образом транспортные потоки перераспределятся, и мы надеемся, что затор на конкретном участке перед Средней дамбой снизится".

Как показал первый день работы, большинство пассажиров просто не знают об изменениях на маршруте. Они продолжают ждать транспорт на старом месте, и когда автобус не останавливается, проезжает мимо, то это вызывает бурю негодования.

Житель Перми: "Нет информации. Ощущение, что просто не останавливаются. Потому что все автобусники часто едут во втором ряду и перестраиваться сейчас вообще нереально. Каждый день опаздываешь куда-то, в пробке стоишь очень долго".

В департаменте дорог и транспорта говорят, что на время ремонта Северной дамбы это далеко не последние изменения в маршрутной сети. Более того, пассажиры сегодня могут сами предлагать варианты оптимизации для уменьшения транспортных проблем. За любыми изменениями, за новостями приходится следить в ежедневном режиме.