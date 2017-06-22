На Восточном обходе загорелся КАМАЗ
На Восточном обходе Перми прямо во время движения загорелся КАМАЗ. Вызов на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пермскому краю поступил в 10.30 утра. У машины на ходу загорелось правое колесо, потом огонь перекинулся на кабину. По свидетельствам очевидцев, водитель сначала пытался потушить огонь самостоятельно, но не справился. К месту ЧП выехали две единицы техники, МЧС, возгорание потушили за несколько минут. Водитель КАМАЗа не пострадал.
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