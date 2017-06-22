В Березниках рабочего придавило краном
В Березниках на стройке рабочего насмерть придавило краном. ЧП произошло на строительной площадке на территории Усольского муниципального района. Автокрановщик проводил подготовительные работы по наращиванию стрелы автокрана и в процессе работы придавил своего коллегу. Как сообщили в пресс-службе краевого Следственного комитета, крановщик извлекал штифты, фиксирующие секцию стрелы. В это время к нему подошел другой рабочий и предложил свою помощь. Мужчина находился внизу, когда во время работ часть секции крана сорвалась и упала на него. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Следователи проводят проверку.
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