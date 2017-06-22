В Прикамье произошло три ДТП с участием мотоциклистов

Всего за сутки в Прикамье произошло сразу три ДТП с участием мотоциклистов. Все трое получили травмы разной степени тяжести. В Перми мотоцикл столкнулся с автомобилем «Скания». Грузовик двигался по Нестюковскому тракту. По предварительным данным, при повороте налево водитель не занял крайнее положение и не предоставил преимущества в движении, и столкнулся с двигавшемся в попутном направлении мотоциклистом, который был госпитализирован с многочисленными переломами.

В Перми водитель «Лады Гранта», нарушив правила дорожного движения, сбил 35-летнего мотоциклиста, который получил серьезные травмы. В ГИБДД призывают автомобилистов быть внимательнее на дорогах, а мотоциклистов соблюдать скоростной режим.