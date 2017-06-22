Орденом Мужества награжден посмертно

В День памяти и скорби в Перми траурные мероприятия начались с церемонии возложения венков к мемориалу «Скорбящая» в Перми на Егошихинском кладбище, где покоятся останки 2223 бойцов и командиров Красной Армии. В церемонии приняли участие полицейские, сотрудники вооруженных сил, общественники, представители краевой и городской администрации, школьники.

Перед началом церемонии глава региона Максим Решетников вручил Орден Мужества родителям погибшего 24 марта 2017 года в Чеченской республике младшего сержанта Ильдуса Кучукбаева - Зиннату Салимовичу и Фание Файзамовне.

"Сложно что-то говорить в этот момент, хотелось бы только сказать вам спасибо за то, что воспитали такого сына. Он выполнил вместе с товарищами свой долг до конца. Это пример для всех мальчишек, которые сейчас растут, пример для всех нас. И знак того, что наша земля по-прежнему рождает сильных и мужественных людей, любящих свою родину", - отметил Максим Решетников.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех районах города: встречи с ветеранами, возложение цветов и венков к мемориалам.