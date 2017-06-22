В России 22 июня отмечают День памяти и скорби

День памяти и скорби отмечает Россия - страна вспоминает годовщину начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии без объявления войны атаковали границу Советского Союза, натиск фашистов удалось остановить только через несколько месяцев под Москвой, окончательно разбить врага смогли весной 1945 года.