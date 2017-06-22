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← Кому собираете? Подозрительная благотворительность в Перми

«Национальный хоровод»: что мы знаем о праздниках?

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хоровод

Пермский край -  многонациональная территория Российской Федерации, где мирно живут около 150 национальностей. Это стало уже доброй традицией, когда все национальности объединяются в большой национальный хоровод друзей, чтобы поделиться своими обычаями, культурным наследием и просто пообщаться. Смотрите ток-шоу "Национальный хоровод". Тема этого выпуска - праздники.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 22.06.2017 в 13:35 в рубрике - Вести Пермь

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