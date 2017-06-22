«Национальный хоровод»: что мы знаем о праздниках?

Пермский край - многонациональная территория Российской Федерации, где мирно живут около 150 национальностей. Это стало уже доброй традицией, когда все национальности объединяются в большой национальный хоровод друзей, чтобы поделиться своими обычаями, культурным наследием и просто пообщаться. Смотрите ток-шоу "Национальный хоровод". Тема этого выпуска - праздники.