Кому собираете? Подозрительная благотворительность в Перми

На улицах Перми замечены молодые люди в белых футболках, собирающие деньги на лечение ребенка. В благотворительных фондах по этому поводу сразу же заявили: не давайте им ничего, это, скорее всего, обман. Почему?

Этот сборщик денег, якобы для помощи больному ребёнку, прибыл в Пермь из Ростова-на-Дону, а сам нуждающийся мальчик проживает в Саратове. Молодой человек назвался Андреем, а своё нахождение в Перми объяснил зовом сердца и желанием помочь, кому на самом деле - не уточнил.

Андрей: "Где сказали, там и собираем".

- А кто сказал?

Андрей: "Кто сказал, директор сказал!".

Пермяки обратили внимание на молодых людей в одинаковой одежде. Заезжие, как они себя сами называют, волонтёры, собирают деньги под вывеской ростовской организации «Тёплые Ладошки». Из офиса пермского фонда «ДедМорозим» пробуем дозвониться по найденным номерам - трубку ни по одному не берут.

Никакой гарантии, говорит Дмитрий Жебелев, что собранные деньги помогут заявленному ребёнку, к тому же его имя всплывало и в других городах. Для него собирали средства в Екатеринбурге и в Рязани, возможно где-то ещё.

Дмитрий Жебелев, координатор по общим вопросам фонда «Дедморозим»: "Фонды, которыми представляются люди, может быть, и зарегистрированы, но не имеют никакой отчётности, не публичной, ни на сайте Министерства юстиции, нет никаких результатов их деятельности. Кроме того, постоянно находятся данные, что ребёнок, которому они помогают - не существует".

Вообще более 200 российских фондов подписали в этом году декларацию о добросовестности при сборе средств. Один из пунктов - отказ от сборов на улице и в транспорте. Тем не менее, для кого-то такой вариант остаётся наиболее приемлемым.

Сборщики денег действуют продуманно, выбирают оживлённые перекрёстки. Сейчас на некоторых движение стало ещё более плотным, и есть время пройти по машинам, и у автомобилистов есть время - чтобы дать деньги. А вот чтобы задать вопросы, для этого времени не остаётся.

Бдительность и осторожность, говорят в полиции - если есть желание помочь - не обязательно делать это на улице. Вполне вероятно, что людей таким образом просто обманывают.

Мария Овчинникова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "Если эти люди предлагают вам отдать свои деньги под видом благотворительной деятельности, мы советуем воздержаться от этого поступка. Хотите сделать доброе дело и помочь нуждающемуся человеку, стоит обратиться в официальный благотворительный фонд".

Однако, судя по ящикам, деньги от пермяков всё-таки собираются. Другой вопрос, какой план по сбору отведён именно Перми, и какой город будет следующим, где могут объявиться молодые люди, собирающие средства для того, кто на самом деле может и не существовать.