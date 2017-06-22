Учись и отдыхай с Интерактивным ТВ

«Ростелеком» пообещал только увеличивать количество образовательных программ в своем интерактивном ТВ. Предполагается, что они будут весьма востребованы школьниками во время каникул. Обучающим контентом уже вовсю пользуются студенты, у которых сейчас сессия.

Новости на французском - не проблема. Валентина Асатрян будущий лингвист. Даже свободное время девушка посвящает учебе. Для успешной сдачи экзаменов языковая практика должна быть постоянной.

Валентина Асатрян, студентка: "Я изучаю иностранные языки - английский и французский, и по телевизору как раз могу смотреть такие каналы как «France 24», «English Club», где я и могу послушать носителей иностранных языков".

И таких каналов множество. Каждый абонент сможет составить пакет по интересам. Например, зарубежные комедии с русским переводом можно посмотреть на канале «Paramount Comedy», а премьеры нашумевших сериалов - на «Fox life».

Наталья Мухина, представитель компании «Ростелеком»: "В настоящее время мы наблюдаем интерес пользователей к домашним развлечениям. И это можно объяснить - билеты в кинотеатр стоят так же как теле- или киноканалы у нас. Но при этом смотреть наши каналы можно круглосуточно и всей семьей".

Кроме количества каналов, а их больше 200, среди абонентов популярны и дополнительные интерактивные сервисы. Пауза, перемотка, запись, архив позволяют смотреть фильмы и передачи тогда, когда это удобно зрителю.

Услугу интерактивного телевидения для своих клиентов «Ростелеком» предоставляет благодаря технологии GPON, что называется оптика в квартиру. Эта же технология позволяет обеспечить высокоскоростной доступ в интернет и телефонию.

При этом оптические линии связи позволяют не только гарантировать качество и надежное соединение, но и обеспечивают скорость доступа в интернет до 100 мегабит в секунду.