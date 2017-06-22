«Школа безопасности»: Ребята учатся спасать
Под Усть-Качкой стартовали межрегиональные соревнования «Школа безопасности». Подростки со всего Приволжского округа приехали на них в составе 14 команд. Соревнования продлятся 4 дня. Их лозунг – «Спасение, предупреждение, помощь». Одними из важных и сложных этапов станет "Маршрут выживания". Более чем на сутки ребята уйдут в лес, разобьют палаточный лагерь и будут спасать условных пострадавших, переправлять их по воде, и если потребуется, спускать с высоты.
Оценивать будут и сплоченность команд, и даже творческие навыки. Кроме соревнований ребят ждут песни у костра и общение со сверстниками. Победители станут известны уже в воскресенье во время торжественного закрытия соревнований. После они отправятся на всероссийский этап соревнований.
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