«Школа безопасности»: Ребята учатся спасать

Под Усть-Качкой стартовали межрегиональные соревнования «Школа безопасности». Подростки со всего Приволжского округа приехали на них в составе 14 команд. Соревнования продлятся 4 дня. Их лозунг – «Спасение, предупреждение, помощь». Одними из важных и сложных этапов станет "Маршрут выживания". Более чем на сутки ребята уйдут в лес, разобьют палаточный лагерь и будут спасать условных пострадавших, переправлять их по воде, и если потребуется, спускать с высоты.

Оценивать будут и сплоченность команд, и даже творческие навыки. Кроме соревнований ребят ждут песни у костра и общение со сверстниками. Победители станут известны уже в воскресенье во время торжественного закрытия соревнований. После они отправятся на всероссийский этап соревнований.