В Перми из-за ремонта дамбы перенесена автобусная остановка

На дорогах Перми власти запустили еще один эксперимент. Автобусы и троллейбусы, следующие по бульвару Гагарина в направлении Авторадио, начали останавливаться не перед поворотом на Среднюю дамбу, а после него, в створе улицы Революции между выездом и съездом на нее. Тем самым планируется снизить нагрузку на подъезд к дамбе, серьезно выросшую после начала ремонта на улице Уральской.

Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: "Мы надеемся, что затор на конкретном участке перед Средней дамбой снизится. И конечно, пассажирам нужно быть внимательными, потому что пока у нас закрылась Северная дамба, возможны еще обращения, с которыми мы работаем, в том числе с обращениями и пассажиров, и перевозчиков. Предложения рассматриваются, и дальнейшие изменения тоже возможны".