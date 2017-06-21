«Мастерская Петра Фоменко»: впервые в Перми

В Пермь на гастроли приехал театр «Мастерская Петра Фоменко». Московская труппа привезла одни из лучших своих постановок. Первый показ уже состоялся, зрители посмотрели спектакль - обладатель множества наград и премий «Война и мир.Начало романа», поставленного Петром Фоменко по части первого тома одноименной книги Льва Толстого еще 20 лет назад, а 23 и 24 июня на сцене Театра - театра пермяки увидят «Русский человек на rendez-vous» по повести Тургенева «Вешние воды». 26 и 27 июня театр «Мастерская Петра Фоменко» посетит Коми-пермяцкий национальный драматический театр им. Горького в Кудымкаре. В спектаклях заняты такие известные артисты как Галина Тюнина, Илья Любимов, Ксения Кутепова, Серафима Огарева и другие.

Андрей Воробьев, директор театра «Мастерская Петра Фоменко», отмечает: "За 24 года нашего театра мы объездили полмира ,но в Перми оказались первый раз для нас это очень важно и дорого".