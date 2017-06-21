В дорожной перестрелке пострадал школьник

Следователи направили в суд материалы уголовного дела по факту стрельбы из травматического оружия, в результате которой пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России, 49-летний житель поселка Горный обвиняется в совершении преступления по статье УК «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Напомним, инцидент произошел в апреле этого года. Двое автолюбителей что-то не поделили на проезжей части. Один из них достал травматический пистолет и выстрелил в сторону своего оппонента, однако пуля попала в проходящего по тротуару подростка. Сильных повреждений удалось избежать из-за плотной куртки. Тем не менее, мальчик несколько дней пролежал в больнице. Сейчас виновнику преступления грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.