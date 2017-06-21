В Александровске на пожаре пострадала пенсионерка

Короткое замыкание стало причиной пожара в жилом доме в Александровске. Возгорание произошло на улице Халтурина на первом этаже. От перегрузки загорелся обогреватель. Как сообщают в ГУ МЧС России по Пермскому краю, 81-летняя женщина получила ожоги второй и третьей степени. На свежий воздух ее вывел сын. Еще пятерых человек из других квартир спасли огнеборцы. Они приехали на место происшествия и вывели жителей из задымленного дома. Мужчина, в квартире которого произошел пожар, рассказал, что в доме было холодно, поэтому он включил обогреватель. Позже, почувствовав запах гари, он зашел в комнату и увидел, что горит ковер и матрац, на котором спала его мама. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.