Пассажиры - не дрова!

Резкое торможение и как следствие – травма одного из пассажиров. В Перми на улице Ленина в автобусе № 68 пострадала 56-летняя женщина. Как сообщают в Главном Управлении МВД России по Пермскому краю, водитель автобуса «MAN» возле дома №94 резко затормозил, в результате чего женщина упала, получив перелом кисти руки. В компании, владеющей автобусом, свою вину не отрицают. Сейчас там проводят внутреннюю проверку и успокаивают: деятельность перевозчика застрахована. Пострадавшая получит компенсацию.

По сообщению Главного Управления МВД по Пермскому краю, водитель данного маршрута с начала 2015 года привлекался к административной ответственности 20 раз.