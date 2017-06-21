Пассажиры - не дрова!
Резкое торможение и как следствие – травма одного из пассажиров. В Перми на улице Ленина в автобусе № 68 пострадала 56-летняя женщина. Как сообщают в Главном Управлении МВД России по Пермскому краю, водитель автобуса «MAN» возле дома №94 резко затормозил, в результате чего женщина упала, получив перелом кисти руки. В компании, владеющей автобусом, свою вину не отрицают. Сейчас там проводят внутреннюю проверку и успокаивают: деятельность перевозчика застрахована. Пострадавшая получит компенсацию.
По сообщению Главного Управления МВД по Пермскому краю, водитель данного маршрута с начала 2015 года привлекался к административной ответственности 20 раз.
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