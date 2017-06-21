Глобальный дорожный ремонт 2017 стартовал

Среди основных объектов – несколько центральных улиц Перми. Где-то меняют дорожное покрытие, где-то, как например, на Северной дамбе ведется полная реконструкция проезжей части с заменой подземных коммуникаций. И как следствие - замедленное передвижение по улицам города. Где складывается самая сложная ситуация? И насколько автовладельцы с пониманием относятся к такому повороту событий?

На улице Макаренко сложная ситуация. Но многие автомобилисты, упираясь в затор, поворачивают, после чего через микрорайон Садовый уходят на Южную дамбу. Потому что по информации Дирекции дорожного движения, вчера именно Южная дамба была самой свободной в направлении центра.

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "Водители ищут пути объезда, и происходит перераспределение транспортных потоков. Понятно первое желание – переместится с закрытой Северной дамбы на открытую Среднюю дамбу на улицу Революции. Поэтому там основные заторы и возникли. Возникли заторы у водителей, которые перемещались туда внутри Мотовилихи, по бульвару Гагарина и по улицам Ким, Тургенева. Они все собрались на одном перекрестке перед Средней дамбой и туда пытались попасть".

Светофор на перекрестке бульвар Гагарина-Макаренко и Средняя дамба был скорректирован. Время горения зеленого сигнала для автомобилистов, которые едут от улицы Патриса Лумумбы, было сокращено. Тем самым у тех автомобилистов, которые движутся по Макаренко и бульвару Гагарина, появилось больше времени, чтобы успеть проскочить перекресток. Конечно же, здесь же было скорректировано и движение общественного транспорта, потому что, как показала практика, именно на бульваре Гагарина скопились большие пробки из автобусов. Главные изменения коснулись автобусного маршрута № 67. Этот автобус движется по бульвару Гагарина, объезжает полностью улицу Дружбы, и только после этого едет на Садовый. Именно этот маршрут повторяет и 68-й автобус. Теперь по бульвару Гагарина оставили только 68-й, а 67-й по улице Макаренко едет сразу же напрямую в микрорайон Садовый.