Фестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страны

В Перми в минувшие выходные состоялся поэтический фестиваль «Компрос». В этом году на отборочный тур в Пермь приехало рекордное количество участников – 46 стихотворцев из разных городов России, таких как Екатеринбург, Нижний Новогород, Тюмень, Красноярск. Фестиваль длился два дня, за это время участники успели покататься на теплоходе, побывать на высоте птичьего полёта и пройтись на ходулях.

Перед тем, как зайти в кабину колеса обозрения, каждый поэт получает конверт. Внутри единственная строчка. Теперь у поэта есть всего 10 минут для того, чтобы сочинить своё стихотворение. В качестве вдохновения Роман использует живописные виды. Особенно хорошо получается творить на самом верху, когда из кабины открывается вид почти на весь город.

В итоге стихотворение получилось достаточно внушительным, но слегка сумбурным.

Роман Лихачёв: "О, колесо! Ты жизни символ. Но это мир банальных истин. И даже денег пара цифр не скажет нам о смысле жизни".

Так и должно быть, говорят организаторы. На "Колесе озарения" начинающие и уже опытные поэты тренируются в стихосложении. Это больше развлечение, чем серьёзная поэзия.

Иван Клиновой, поэт (Красноярск): "Такие экспромты пишутся не для чего-то серьезного, а для развлечения, тренировки мозгов, как любые логические задачки".

А вот серьёзная поэзия была чуть раньше, когда поэты читали свои стихи на теплоходе. В этом году на фестиваль «Комрос» заявилось рекордное количество участников - 46 стихотворцев из разных городов России приехали в Пермь, чтобы пройти отборочный тур. Шесть человек прошли в финальный этап, который пройдёт в Перми в ноябре.

Закончился в Перми двухдневный фестиваль необычно. Стихи читали уже на набережной и на ходулях. Для этого, как выяснилось, потребовалась специальная тренировка, потому что при ходьбе на этих деревянных сооружениях сбивается ритм стиха.