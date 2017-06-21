Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Фестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страны

В Перми закрыли движение по ул. Пушкина →

«Горячая тема»: В Перми работает «Зеленый телефон»

смотреть видео

лесник

О состоянии дел в пермских городских лесах рассказывает гость программы "Горячая тема" Николай Бросенко, главный лесничий МКУ "Пермское городское лесничество". О пожаре, дыме в городских лесах пермяки могут звонить на горячую линию "Зеленый телефон" - 212-94-28, 8-902-47-15-113.

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 21.06.2017 в 09:17 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Фестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страны

Депутаты Гордумы перераспределят 187 миллионов

В Куеде электричка сбила ребёнка

ТЮЗ готовится к «Театральной бессоннице»

«Круглый год» - спектакль о чудесах природы

В экстрим-парке провели межрегиональный фестиваль дворового спорта

В Перми расчистили площадку под строительство детской поликлиники

В Прикамье выбрали лучших врачей года

На Восточном обходе фура вылетела в кювет

В Прикамье утонули два ребенка


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Фестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страны

В Перми закрыли движение по ул. Пушкина →

Обратите внимание

в Перми

Долги довели: житель Кунгура поджёг себя в кабинете судебного пристава

ЧП в службе судебных приставов в Кунгуре. Один из посетителей прямо на глазах сотрудников облил себя горючей жидкостью и поджег.
смотреть видео читать21.06.2017 в 11:04
Метки: в Перми, Общество

Под крылом самолета: В Перми отметили День ветеранов авиационной промышленности

На праздник под белоснежным МиГом собрались ветераны «Авиадвигателя» - более 600 человек. Рядом с проходной родного завода ностальгии не избежать.
смотреть видео читать21.06.2017 в 10:43
Метки: в Перми, Общество

В Перми обновили парк машин скорой помощи

Первые 16 новеньких машин скорой помощи передали центральной подстанции Перми, еще 37 автомобилей в ближайшие дни поступят и в другие районы города.
смотреть видео читать21.06.2017 в 10:24
Метки: в Перми, Общество, Здоровье, Власть

УФАС возбудило дело по признаку нарушения закона о рекламе дома на Вознесенской

В Перми была размещена рекламная конструкция с надписью: «В каждом городе есть лучший дом. Дом на Вознесенской. Дом, которому нет равных…».
читать21.06.2017 в 10:03
Метки: в Перми, Общество

В Перми закрыли движение по ул. Пушкина

Вслед за Северной дамбой в Перми закрыли движение на еще одной главной транспортной артерии Перми – улице Пушкина от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда.
смотреть видео читать21.06.2017 в 09:37
Метки: в Перми, Общество

в России

Созрели для отцовства

Мы решили вспомнить знаменитостей, которые открыли для себя преимущества отцовства в зрелом возрасте.
читать18.06.2017 в 13:45
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Победитель «Взвешенных людей» похудел на 62 кг и готов жениться

28-летний Борис Бабуров из Подмосковья поставил новый рекорд - за четыре месяца сбросил 62,6 килограмма, что составляет более 40 процентов от его первоначального веса!
читать17.06.2017 в 17:12
Метки: в России, СМИ, Общество

«Звезда-2005» празднует 12-й день рождения

12 лет назад, в 2005 году состоялась первая тренировка будущей команды. Сегодня «Звезда-2005» - пятикратный чемпион России.
смотреть видео читать16.06.2017 в 14:01
Метки: в Перми, в России, Общество, Спорт

Школьники сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную и устную части.
смотреть видео читать16.06.2017 в 11:13
Метки: в Перми, в России, Образование

На родине Моцарта MusicAeterna исполнит «Милосердие Тита»

Оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса выступит на Зальцбургском фестивале. Оперу Моцарта Милосердие Тита услышали и пермяки.
смотреть видео читать15.06.2017 в 18:09
Метки: в России, В мире, Культура, Общество
Лента новостей RSS каналы

Долги довели: житель Кунгура поджёг себя в кабинете судебного приставаДолги довели: житель Кунгура поджёг себя в кабинете судебного пристава

Под крылом самолета: В Перми отметили День ветеранов авиационной промышленностиПод крылом самолета: В Перми отметили День ветеранов авиационной промышленности

В Перми обновили парк машин скорой помощиВ Перми обновили парк машин скорой помощи

УФАС возбудило дело по признаку нарушения закона о рекламе дома на ВознесенскойУФАС возбудило дело по признаку нарушения закона о рекламе дома на Вознесенской

В Перми закрыли движение по ул. ПушкинаВ Перми закрыли движение по ул. Пушкина

«Горячая тема»: В Перми работает «Зеленый телефон»«Горячая тема»: В Перми работает «Зеленый телефон»

В Перми построят дом-интернат для престарелых и реабилитационный центрВ Перми построят дом-интернат для престарелых и реабилитационный центр

Фестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страныФестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страны

Депутаты Гордумы перераспределят 187 миллионовДепутаты Гордумы перераспределят 187 миллионов

В Куеде электричка сбила ребёнкаВ Куеде электричка сбила ребёнка

Питьевой воды добились через судПитьевой воды добились через суд

ТЮЗ готовится к «Театральной бессоннице»ТЮЗ готовится к «Театральной бессоннице»

«Круглый год» - спектакль о чудесах природы«Круглый год» - спектакль о чудесах природы

В экстрим-парке провели межрегиональный фестиваль дворового спортаВ экстрим-парке провели межрегиональный фестиваль дворового спорта

В Перми расчистили площадку под строительство детской поликлиникиВ Перми расчистили площадку под строительство детской поликлиники

В Прикамье выбрали лучших врачей годаВ Прикамье выбрали лучших врачей года

Символом Лысьвы станет рысьСимволом Лысьвы станет рысь

На Восточном обходе фура вылетела в кюветНа Восточном обходе фура вылетела в кювет

В Прикамье утонули два ребенкаВ Прикамье утонули два ребенка

В Чусовом продавали подозрительное салоВ Чусовом продавали подозрительное сало

На ярмарке в Уинском районе нарушили условия хранения продуктовНа ярмарке в Уинском районе нарушили условия хранения продуктов

О чем молчат сорнякиО чем молчат сорняки

В Очере школьницы спасли потерявшегося ребенкаВ Очере школьницы спасли потерявшегося ребенка

Неделя в Прикамье будет дождливойНеделя в Прикамье будет дождливой

Выставка к юбилею гениального конструктораВыставка к юбилею гениального конструктора

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru