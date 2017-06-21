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«Горячая тема»: В Перми работает «Зеленый телефон»
О состоянии дел в пермских городских лесах рассказывает гость программы "Горячая тема" Николай Бросенко, главный лесничий МКУ "Пермское городское лесничество". О пожаре, дыме в городских лесах пермяки могут звонить на горячую линию "Зеленый телефон" - 212-94-28, 8-902-47-15-113.
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