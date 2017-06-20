Депутаты Гордумы перераспределят 187 миллионов

Перераспределение 187 миллионов рублей должны утвердить депутаты Пермской городской думы на ближайшем, июньском, заседании. Деньги планируется направить на программу ремонта дворов, достройку спортзала 32-й пермской школы, спортивных школ имени Соломина и "Летающий лыжник". В планах парламентариев также рассмотреть изменения в правила землепользования и застройки, ход реализации генерального плана города и возможность увеличения количества ремонтируемых остановок общественного транспорта. Заседание состоится 27 июня, далее депутаты уйдут на летние каникулы.

Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской думы: " В рамках часа депутата мы будем рассматривать как на пленарном заседании, так и при работе комитета два основополагающих вопроса. Первый это организация отдыха детей и второй вопрос - это реализация первого этапа генерального плана города Перми".