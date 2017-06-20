В Куеде электричка сбила ребёнка
Ребенок погиб под колесами электропоезда недалеко от станции Куеда. Как сообщили в Приволжском следственном управлении Следственного комитета на транспорте, электричка Ижевск-Красноуфимск на железнодорожном переезде сбила мальчика на велосипеде, переезжавшего через пути. Машинист поезда пытался затормозить, сигналил об опасности, однако трагедию предотвратить не удалось. От полученных травм ребенок скончался. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели 10-летнего велосипедиста на железной дороге. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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