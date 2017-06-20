ТЮЗ готовится к «Театральной бессоннице»

27 июня в Пермском ТЮЗе пройдёт "Театральная бессонница". Зрители увидят все премьеры уходящего сезона, узнают новых героев премии «ЭКСклюзив», услышат любимые песни актеров Пермского ТЮЗа, а если особенно повезет, то и сами выйдут на сцену. И это не всё. Какие ещё сюрпризы ожидают пермских зрителей, "Новостям культуры" рассказала Алла Гурина, директор по развитию в Театре юного зрителя.