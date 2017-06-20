ТЮЗ готовится к «Театральной бессоннице»
27 июня в Пермском ТЮЗе пройдёт "Театральная бессонница". Зрители увидят все премьеры уходящего сезона, узнают новых героев премии «ЭКСклюзив», услышат любимые песни актеров Пермского ТЮЗа, а если особенно повезет, то и сами выйдут на сцену. И это не всё. Какие ещё сюрпризы ожидают пермских зрителей, "Новостям культуры" рассказала Алла Гурина, директор по развитию в Театре юного зрителя.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Круглый год» - спектакль о чудесах природы
В экстрим-парке провели межрегиональный фестиваль дворового спорта
В Перми расчистили площадку под строительство детской поликлиники
В Прикамье выбрали лучших врачей года
На Восточном обходе фура вылетела в кювет
В Прикамье утонули два ребенка
Неделя в Прикамье будет дождливой
Выставка к юбилею гениального конструктора
Масштабная опрессовка: как Пермь готовят к зиме
ВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детей
Добавить комментарий: