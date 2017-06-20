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«Круглый год» - спектакль о чудесах природы
В Пермском театре кукол премьера. Атмосферный 25-минутный спектакль «Круглый год». С помощью живой музыки, света и других выразительных средств артисты знакомят зрителей с разными временами года. Что такое первый снег и первый дождь, как распускаются цветы по весне, почему начинается листопад осенью - это не банальные вопросы, а настоящие чудеса природы, о которых можно рассказать доступным и увлекательным языком театра кукол. Спектакль исполняется без слов: он звучит, дышит, переливается разными красками, вызывает разные эмоции - и все это за короткие и очень насыщенные 25 минут. Спектакль рекомендован для зрителей от 1 года до 3 лет.
Впечатлениями поделились первые зрители: "Все очень чудесно, и впечатлило, что построено всё на ощущениях и ассоциациях".
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