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В экстрим-парке провели межрегиональный фестиваль дворового спорта

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экстрим-парк

Кикскутер, скейтборд, паркур, воркаут и еще много чего интересного. В пермском экстрим-парке прошел межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт». В этом году он собрал на своей площадке сто юных спортсменов из Пермского края, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской, Кировской областей, республик Башкортостан и Татарстан.

Кикскутер относительно молодой вид спорта, но уже пользуется бешеной популярностью. Самокат относительно не дорогой, но требует профессиональной доработки. Усилить рамы, поставить силиконовые ручки и пэги для скольжения по коупингам. Идеальное место для таких спортсменов - пермский экстрим-парк.

Николай Рошак: "Сейчас все сделали и очень хорошо, сделали резину, резиновые покрытия и теперь очень удобно кататься, можно продолжать".

дети

Кикбайк - одна из дисциплин межрегионального фестиваля дворового спорта в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». Ребята из Башкортостана, Татарстана, в общем, всех регионов Приволжского округа, соревнуются в мини-футболе, баскетболе и волейболе. Смотрят на показательные выступления в БМИкс, воркауте, паркуре.

Кажется, первую воркаут-площадку в городе установили совсем недавно, а уже сегодня количество зрителей и участников этого вида спорта здесь ничуть не меньше, чем любого другого.

Эти виды спорта действительно интересны молодежи, потому что они модные. Раньше приходилось заниматься где попало. Теперь же в Перми и крае создана целая сеть специальных спортплощадок. Занятия на них бесплатные. Работу тренера, освещение и уборку оплачивают власти.

Кузнецов

Василий Кузнецов, координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе, депутат Пермской городской думы: "Мы только за последние два года привлекли 90 миллионов рублей на ремонты спортзалов в сельских школах. Это только федеральных средств, плюс софинансирование краевое. На эти деньги было отремонтировано порядка 50 спортивных залов в сельских школах, в 28 территориях Пермского края. Если говорить о Перми, то результаты такие - порядка 30 мини-стадионов дворовых уже построено.

В планах для Перми еще 5 министадионов в этом году. На каждом из них смогут заниматься регулярно до тысячи детей, периодически - больше пяти тысяч. Плюс запланировано строительство центра ГТО. Поддержку оказывают краевые и городские власти, депутаты всех уровней.

Решетников Максим

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Вы понимаете, что спорт вам нужен не только для того, чтобы тело и мышцы были в хорошем состоянии, а спорт вам нужен, чтобы закалялся характер, чтобы было умение ставить цели и достигать их".

Соревнования по дворовым видам спорта проходят впервые. Победители регионального этапа поедут на всероссийский в сентябре в Ярославле.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.06.2017 в 15:42 в рубрике - Вести Пермь

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