В Перми расчистили площадку под строительство детской поликлиники. Как рассказали в администрации города, новая детская поликлиника должна быть построена рядом с домом по улице Карпинского, 87. Ранее на этом месте располагались почти полторы сотни металлических гаражей, овощных ям. Районные власти потребовали от собственников гаражей убрать конструкции. В итоге более ста гаражей владельцы снесли сами, остальные были принудительно демонтированы администрацией района.