В Прикамье выбрали лучших врачей года

В День медицинского работника докторов Прикамья наградили дипломами и ценными подарками. В Перми в четвертый раз состоялась премия «Лучший врач года». На сцену поднимались самые высококлассные специалисты.

За 56 лет работы в поликлинике Эмма Болотова предварительный диагноз пациенту может выставить уже по косвенным признакам. Здесь мелочей не бывает.

Эмма Болотова, врач отделения неотложной медицинской помощи: "Я люблю пациентов, мне нравится выслушать их, спросить, что их беспокоит".

В 5-й городской поликлинике имя Эммы Николаевны известно всем. Именно она, будучи завотделением, воспитала целую плеяду врачей, которые сегодня уже работают на руководящих должностях.

Татьяна Вологжанина, участковый терапевт: "Учитель по жизни, мы очень гордимся, что среди нас есть такие доктора".

«За верность профессии» именно так называется специальная номинация, в которой победила Эмма Болотова в свой профессиональный праздник. И как продолжение – по инициативе главы региона в Пермском крае будем возрожден Институт наставничества. Специальная целевая программа уже разрабатывается рабочей группой.

Юлия Каракулова, председатель общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края»: "Учитывая кадровый дефицит в нашей отрасли, нам необходимо помогать молодому поколению, которое вливается в ряды врачей, поэтому, конечно же, тема наставничества очень важно звучит".

Премия «Врач года» в Прикамье вручается 4 года подряд. И количество участников конкурса только растет. На первом этапе сами врачи определяют лучших в своем лечебном учреждении, далее начинается краевой этап.

В этом году конкурсная комиссия краевого врачебного конкурса определила победителей в 27 номинациях. Теперь они все участники уже всероссийского этапа.

Учитывая то, что медицина является приоритетной отраслью для краевых властей, премии лучшим в профессии вручает глава региона Максим Решетников.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Задача всей краевой власти, задача всей власти в целом в стране сейчас - это улучшить нашу систему здравоохранения. И в Пермском крае здравоохранение на пороге перемен, мы должны повернуть систему одновременно и к медицинским работникам, и к самим пациентам".

А для Эммы Николаевны диплом конкурса, не просто очередная награда. Последний раз на сцену выходила 56 лет назад, когда получала красный диплом. С тех пор не было ни дня, когда пожалела бы по поводу выбора профессии.