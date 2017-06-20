На Восточном обходе фура вылетела в кювет
На Восточном обходе Перми произошла авария, в результате которой фура пробила ограждение и вылетела в кювет, после чего грузовик еще и перевернулся. О ДТП сообщили в социальных сетях очевидцы. Причина, почему водитель грузовика допустил выезд за пределы проезжей части, неизвестна. Информация об инциденте уточняется.
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